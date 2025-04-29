Епископ оценил возможность избрания россиянина на пост папы римского
Избрание на пост главы Римско-католической церкви человека из России не имеет ничего общего с реальностью. Такое мнение выразил вспомогательный епископ Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин.
Вот уже несколько сотен лет нового папу каждый раз тщательно отбирают исключительно из числа кардиналов, участников конклава. Все они являются самыми заслуженными, достойными и известными людьми в Церкви.
— Среди католического духовенства в России кардиналов на данный момент нет, — цитирует слова епископа РИА Новости.
28 апреля в Ватикане для посетителей уже закрыли Сикстинскую капеллу в связи с подготовкой к конклаву — на нем будет избран новый папа римский.
Конклав по избранию нового Папы начнется 7 мая
Конклав для избрания нового папы римского пройдет 7 мая. Дата была назначена на закрытом собрании кардиналов после похорон папы Франциска.
При этом в материале американского издания New York Post отметили, что следующим папой может стать выходец из Африки, Италии, Шри-Ланки или США. В числе претендентов авторы выделили кардинала Луиса Тагле с Филиппин, итальянского прелата Пьетро Паролина, а также французского кандидата Жан-Марка.