Епископ оценил возможность избрания россиянина на пост папы римского

Избрание на пост главы Римско-католической церкви человека из России не имеет ничего общего с реальностью. Такое мнение выразил вспомогательный епископ Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин.

Вот уже несколько сотен лет нового папу каждый раз тщательно отбирают исключительно из числа кардиналов, участников конклава. Все они являются самыми заслуженными, достойными и известными людьми в Церкви.

— Среди католического духовенства в России кардиналов на данный момент нет, — цитирует слова епископа РИА Новости.

28 апреля в Ватикане для посетителей уже закрыли Сикстинскую капеллу в связи с подготовкой к конклаву — на нем будет избран новый папа римский.

Конклав по избранию нового Папы начнется 7 мая

Конклав для избрания нового папы римского пройдет 7 мая. Дата была назначена на закрытом собрании кардиналов после похорон папы Франциска.

При этом в материале американского издания New York Post отметили, что следующим папой может стать выходец из Африки, Италии, Шри-Ланки или США. В числе претендентов авторы выделили кардинала Луиса Тагле с Филиппин, итальянского прелата Пьетро Паролина, а также французского кандидата Жан-Марка.