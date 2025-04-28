Синоптик рассказал о погоде в России на майские праздники

Синоптик, метеоролог и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о том, какая погода будет в России на майские праздники. Об этом сообщают «Известия».

По словам Шувалова, в ближайшее время в России ожидаются резкие изменения в погоде. Например, 29 апреля в Москве прогнозируют дождь, который закончится только на следующий день. При этом, 1 мая возможно выпадение до 20% месячной нормы осадков. Температура же опустится до +13C°. Впрочем, погода начнет улучшаться уже 2 мая — в этот день ожидается потепление и отсутствие осадков.

«3 мая здесь будет уже порядка +15C° тепла в дневные часы ночные заморозки уйдут, и больше беспокоить Подмосковье не будут. 4 числа очередная порция дождей, очередной циклон и снова небольшой нырок температуры вниз», — рассказал он.

Начало майских праздников в Санкт-Петербурге, согласно прогнозу синоптика, также будет холодным. 29 апреля ожидаются дожди, а в День труда и вовсе будут заморозки. 4 мая, после кратковременного потепления, температура снизится до +10C°.

«Циклон сначала будет охватывать дождями северо-запад европейской территории, то есть Санкт-Петербург, затем, спустя полсуток-сутки, эта зона дождей будет приходить в Москву», — рассказал Шувалов.

Холодная погода ожидается и в Сочи. По словам синоптика, на юге России установятся несвойственные холода. А еще, с 29 апреля по 1 мая в Сочи будет преобладать высокое давление. И хотя погода ожидается солнечной, с моря будет дуть холодный ветер, из-за которого температура останется на уровне +14C° — +19C°.