Хинштейн отправил врио министра природных ресурсов копать бурьян в парке

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн поручил врио министра природных ресурсов региона Александру Володько лично взять в руки мастерок и цемент для восстановления плитки в парке «Патриот», а также выкопать на клумбах бурьян.

В ходе еженедельного заседания правительства Курской области Хинштейну доложили о нескольких обращениях курян о неудовлетворительном состоянии парка, расположенного в Курске. Жители отметили, что на клумбах растут сорняки, а плитка на «Триумфальной арке» в некоторых местах отвалилась.

— По поводу парка «Патриот» <…> У кого он в подведе? Не первое нарекание в адрес работы минприроды. Значит, лично сегодня врио министра выезжает туда на место <…> Если надо, сам берет в руки мастерок и плитку, восстанавливает, — заявил Хинштейн во время заседания.

Он пообещал лично приехать в парк «Патриот» и проверить его состояние. Также врио главы Курской области напомнил, что другие российские регионы выделяют средства для помощи в реставрации памятников и мемориалов области, передает РИА Новости.

20 января Александр Хинштейн возмутился отпуском министра охраны культурного наследия Курской области Ирины Мусьял, которая уехала отдыхать в Индию. Врио губернатора признал, что закон не дает ему права ограничивать госслужащих в выезде за границу. Но Хинштейн подчеркнул, что во время проведения СВО отдых за пределами России неуместен.