Священник рассказал о тайне четвертого пророчества Фатимы

«Четвертое пророчество Фатимы», которое связано с Фатимскими явлениями 1917 года, возможно, скрывается Ватиканом для того, чтобы избежать паники или неверных толкований. Об этом заявил священник отец Сергий Иванов.

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Явления, которые начались 13 мая 1917 года в португальском городе Фатима, связаны с явлениями Девы Марии трем детям — Лусии Сантуш, Жасинте и Франсишку Марту. Им передали три секрета, два из которых обнародовали в 1941 году, а третий — в 2000 году.

Первые два секрета касались видения ада, окончания Первой мировой войны, начала Второй и роли России в судьбе мира. Третье пророчество было связано с покушением на Папу Римского и страданиями церкви. Но некоторые верующие, включая итальянского журналиста Антонио Соччи, посчитали, что Ватикан не раскрыл полный текст предсказания.

Отец Сергий, настоятель храма в Ярославле, отметил, что в православной традиции нет подтверждения слухам о «четвертом пророчестве», но интерес к ним отражает человеческую потребность в поиске ответов на глобальные вопросы. Он также подчеркнул, что в православной традиции к Фатимским явлениям относятся с уважением, но не признают их догматическую значимость.

— Мы уважаем опыт западных христиан, но наша вера опирается на Священное Писание и Предание. Слухи о «четвертом пророчестве» могут быть попыткой привлечь внимание к духовным вопросам, но без твердых доказательств это остается домыслом, — заявил священник, его цитирует Царьград.

В связи со смертью папы римского Франциска в Сети вспомнили мистическое пророчество Святого Малахии, согласно которому он стал последним папой римским в истории. Согласно его современной трактовке, Франциск был последним папой римским, затем наступит конец Рима и начнется Страшный суд.