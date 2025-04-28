Умер актер из "Следствие ведут ЗнаТоКи" и "Ералаша" Алексей Крыченков

28 апреля в возрасте 83 лет скончался заслуженный артист РФ Алексей Крыченков. Актер более 60 лет служил в Центральном академическом театре Российской Армии.

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Об уходе артиста сообщили в пресс-службе учреждения.

Крыченков родился 23 февраля 1942 года в городе Верхняя Салда Свердловской области. В 1968-м окончил ГИТИС (РАТИ). В 1965-1967 гг. проходил службу в команде артистов-военнослужащих Театра Советской (Российской) Армии, по завершении службы был принят в труппу театра.

Снимался с конца 1950-х, в фильмографии - около 70 кинокартин и сериалов: "Девчата" (лесоруб Алеша Великанов), "Следствие ведут ЗнаТоКи" (дело десятое, "Побег"), "Хождение по мукам" 1974-го (Нестор Махно), "Юркины рассветы", киножурналы "Фитиль" и "Ералаш", второй "Антикиллер".

"В памяти зрителей, коллег, почитателей творчества и таланта, навсегда сохранятся театральные и киноработы выдающегося артиста, которые составляют гордость и славу российской культуры. В театре Алексея Федоровича любили и уважали", - сказано в некрологе.

Причина смерти не называется. О дате прощания станет известно позднее.