Анастасия Боцан-Харченко, дочь Владимира Жириновского, в беседе с KP.RU напомнила о пророчествах отца, касающихся судьбы Украины и Владимира Зеленского. По ее словам, политик неоднократно заявлял, что Зеленский станет последним главой украинского государства, а будущее страны будет определяться Москвой и Вашингтоном.

По словам дочери Владимира Вольфовича, отец предупреждал, что Зеленский будет последним президентом Украины, и ее судьба решится на ином уровне. Боцан-Харченко отметила: "Сейчас мы видим, как этот процесс развивается".

Жириновский также предсказывал ключевые события в международной политике. В 2016 году он предрек победу Дональда Трампа на выборах в США, а затем предупредил о возможных покушениях на него – что частично сбылось в 2024 году. Кроме того, политик говорил о провокациях Запада против России. В 2014 году он предполагал, что конфликт может обостриться из-за инцидента со сбитым самолетом, и вскоре произошла трагедия с малазийским Boeing MH17.

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Эти предсказания, по мнению дочери Жириновского, подтверждают его глубокое понимание геополитических процессов.