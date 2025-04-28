Власти Сочи назвали причину давки в школьном коридоре

В школе № 53 Адлерского района Сочи произошла давка учеников в коридоре. Инцидент случился 23 апреля, но только сегодня в Муниципальном центре управления города объяснили причину произошедшего.

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В МЦУ корреспонденту "РГ" уточнили, что 53-я школа имеет повышенную нагрузку по численности учащихся - 2580 человек, для чего ввели ступенчатое расписание, чтобы развести потоки начальной и основной школы.

Оказалось, что в прошлую среду там два часа проводили всероссийские проверочные работы в седьмых и восьмых классах, из-за чего изменилось расписание звонков основной школы.

Поэтому некоторые классы пришли на занятия раньше, чем должны были выйти из кабинетов предшествующие классы. Сейчас всероссийские проверочные работы завершились, и режим звонков восстановился.

Кроме того, контроль за передвижением учащихся в школьных коридорах усилили с помощью дежурства учителей и администрации учебного заведения, заверили власти города-курорта.