Пес-поводырь взявшей интервью у Путина незрячей журналистки заболел раком

В 2018 году Регина Парпиева стала известна на всю страну. Потерявшая зрение из-за редкого заболевания девушка взяла интервью у Владимира Путина. Болезнь не помешала ей окончить журфак МГУ с красным дипломом, вести свою программу на телевидении и поступить в магистратуру. Во время учебы Регине помогал ее верный друг – пес-поводырь Арвин. Но, к сожалению, питомец заболел раком.

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О болезни лабрадора Регина рассказала сайту «Страсти». Сейчас Арвин не может оказать помощь хозяйке – у пса обнаружили злокачественную опухоль.

Питомца девушке подарили 10 лет назад в редакции «Российской газеты». Журналистка мечтала завести собаку и была на седьмом небе от счастья, когда ее желание осуществилось.

Студентка МГУ не смогла бы самостоятельно ориентироваться в учебном заведении, и собака ей в этом помогала. Каждой аудитории Регина давала название. Например, «пещерка», потому что в ней было очень уютно и приятно находиться, а «холодильник» — это кабинет, где всегда холодно. Через какое-то время в нем стало очень жарко, но переименовывать в «печку» не стали, чтобы животное не запуталось.