Голикова: 99% доноров в России сдают кровь безвозмездно

Доноры в России в 99% случаев сдают кровь и ее компоненты безвозмездно. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила на итоговой коллегии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

«База данных донорства крови, которая ведется с 2008 года, содержит данные более чем о 10 млн донорах и 30 млн донаций. Ежегодное число доноров крови и ее компонентов стабильно сохраняется на уровне почти 1,5 млн человек, при этом 99% донаций являются безвозмездными», – сказала Голикова.

Она отметила, что в 2025 году в России планируется заготовить 780 тонн плазмы крови для производства лекарственных препаратов.