В России стали массово срезать линии связи

Lenta.ru

Региональные операторы заявили о росте числа случаев срезания проводов, подвешенных на опорах ЛЭП для подключения к интернету частных домов. Об этом пишет «РБК».

В России стали массово срезать линии связи
© РИА Новости

Проблему озвучил советник по вопросам госрегулирования челябинского оператора «Интерсвязь» Дмитрий Чудиновских во время недавно завершившегося форума MUSE. По данным издания, учащение случаев срезания линий связи связано с изменениями тарифов «Россетей» за использование инфраструктуры.

По словам главы ассоциации «Ростелесеть» Олега Грищенко, прежде операторы платили за использование опоры, на которой могли разместить свой кабель и прикрепить абонентские линии. Однако сейчас «Россети» требуют плату за каждый кабель. Чтобы решить проблему, необходимо дать абонентским линиям официальный статус и добиться их бесплатного размещения.

Ранее компания DMTEL назвала лидера по качеству связи в Московской области. Им оказался Билайн.

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