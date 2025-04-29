В России в апреле зафиксировали более 120 температурных рекордов

Больше 120 различных температурных рекордов было зафиксировано на территории России с начала апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве.

"Коллеги подсчитали количество рекордов, которое было в апреле, - больше 120 рекордных значений [зафиксировано]. Температуры были и рекордно минимальные, и максимальные. При этом не только для Москвы, не только для умеренных широт. Заморозки были в Краснодарском крае, в Крыму, на юге западной Сибири, в самых густонаселенных районах азиатской части страны", - рассказал он.

При этом он отметил, что текущая погода в Москве имеет отклонения от нормы на 5-7 градусов.