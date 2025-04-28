На Кубани уничтожили санкционные элитные сыры из Италии и Испании

Сотрудники Россельхознадзора пресекли реализацию более 28 килограммов санкционной продукции. Ее изъяли на территории выставочного центра "Экспоград - Юг" в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

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Рейд проводился 23 апреля при содействии Краснодарской транспортной прокуратуры и Краснодарской таможни.

В результате изъято 28 килограммов молочной и мясной продукции из Италии и Испании. Она сожжена на полигоне в Республике Адыгея.

Как ранее писала "РГ", в результате проверки одного из сочинских ИП изъято 110 килограммов сыра и колбасы.