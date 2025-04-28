Самолет «нарисовал» в небе над Пулково звезду, пока ждал разрешения на посадку

Один из рейсов, которому не разрешили приземлиться в петербургском аэропорту Пулково из-за действия ограничений, «нарисовал» звезду в небе. Об этом в понедельник, 28 апреля, рассказали в RT.

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Судно авиакомпании Nordwind Airlines выполняло рейс Кемерово — Санкт-Петербург в понедельник, 28 апреля, передают в издании.

Ограничения в Пулково ввели в 7:25 по московскому времени. С 7.30 до 8.30 дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотника над территорией Новгородской и Ленинградской области.

Всего за ночь над российскими регионами уничтожили 115 беспилотников. Пострадали Брянская, Курская и Белгородская области, а также Республика Крым. Также БПЛА ликвидировали над акваторией Черного моря.

Недавно беспилотник с помощью системы «ЭРА-ГЛОНАСС» начертил над Сахалином восьмерку и самую большую в мире клюшку длиной более 2200 метров, чтобы отметить достижение хоккеиста и капитана команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.