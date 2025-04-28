Как россияне вспоминают школу: опрос показал неожиданные результаты

Более половины россиян вспоминают школу с тёплыми чувствами, выяснили медиахолдинг Rambler&Co и Okko опросив более 170 000 пользователей к выходу нового драматического сериала с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьёвым «Урок». У половины (52%) респондентов со школой связаны в основном позитивные воспоминания, в то время как треть (29%) думают о ней с нейтральными эмоциями, а почти каждый пятый (19%) вспоминает учебу с негативом.

© РИА Новости

Харизматичный учитель может изменить отношение учеников к скучному предмету, в этом убеждены 90% опрошенных, при этом 76% лично в этом убедились. А 10% считают, что дети в любом случае не будут учиться тому, что им не интересно.

73% респондентов убеждены в том, что учитель должен быть для ребёнка наставником, воспитывающим правильные ценности. 27% считают, что воспитание – дело родителей, а педагог должен ограничиться преподаванием. Только 59% респондентов отметили, что в школе встретили настоящего наставника в жизни.

Россияне верят в сочетание строгости и мягкости в обучении: 84% считают, что преподаватель должен объединять в себе эти качества. Исключительно за строгость в обучении отдали голоса 15% респондентов, и лишь 1% предположили, что педагог должен быть мягким, чтобы дети его любили.

89% участников опроса считают профессию учителя сложной. С этим не согласен лишь 1% респондентов, а каждый десятый (10%) уверены, что преподавание не более сложная профессия, чем многие другие.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 17 по 24 апреля 2025 года, охват составил более 170 000 интернет-пользователей.