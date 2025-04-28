Советы юриста: как не провоцировать соседей на суд

Хотя по закону не нужно получать одобрение соседей по даче на строительство, есть ряд правил, которые необходимо соблюдать, иначе можно столкнуться с судебным разбирательством. Об этом сообщает Life.

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По словам адвоката Вадима Багатурии, существуют определенные требования к строительству на загородных участках, которые помогут избежать проблем. В первую очередь необходимо обратить внимание на заборы, отметил специалист. По его словам, можно устанавливать глухие заборы либо с лицевой стороны участка, либо по согласованию с соседями. В случае отсутствия договоренности следует ограничиться прозрачными конструкциями из сетки или других материалов, пропускающих свет, добавил собеседник.

Что касается расположения хозяйственных построек, туалетов и теплиц, то между ними и забором должно быть не менее одного метра. Расстояние между крупными деревьями и домами должно составлять не менее трех метров. Эти требования установлены не по чьей-то прихоти, а для обеспечения противопожарной и санитарной безопасности, подчеркнул Багатурия.

По его словам, меры направлены на то, чтобы не допустить возгорания, обеспечить естественное освещение участков и защитить их от возможного затопления. Эксперт отметил, что при возникновении проблем соседи могут обратиться в суд, предоставив экспертные заключения в качестве доказательств. В случае, если суд признает факт нарушения, он обяжет соседей, которые построили что-то не так, либо снести, либо перенести свои постройки, добавил юрист.