Ситуация по холере в России характеризуется как стабильная и находится на постоянном контроле Роспотребнадзора. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о том, что в России выявили два завозных случая холеры. Заболевание было зарегистрировано у граждан, вернувшихся из Индии. Распространение холеры на территории страны удалось предотвратить.