Ситуация по холере в России характеризуется как стабильная и находится на постоянном контроле Роспотребнадзора. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее Роспотребнадзор сообщал о том, что в России выявили два завозных случая холеры. Заболевание было зарегистрировано у граждан, вернувшихся из Индии. Распространение холеры на территории страны удалось предотвратить.
"На территории Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по холере характеризуется как стабильная и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора. В последние 20 лет регистрируются только единичные завозные случаи холеры. В рамках действующей нормативной правовой базы в стране на системной основе проводится комплекс мероприятий, направленный на профилактику этой инфекции, он позволяет купировать риски осложнения эпидемиологической ситуации в России", - говорится в сообщении.