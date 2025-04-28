Подруга похищенной чеченки Седы Сулеймановой высказалась о ее возможной судьбе

С вероятностью 90 процентов похищенная и насильно вывезенная к родне за «неподобающий образ жизни» чеченка Седа Сулейманова мертва. Так в интервью «Ленте.ру» о судье россиянки высказалась ее подруга Елена Патяева, ведущая поиски девушки.

По словам Патяевой, регулярно обращающейся к общественности и властям Чечни с вопросом о судьбе подруги, за более чем полтора года чеченские чиновники имели возможность опровергнуть сообщения о возможной смерти Сулеймановой, однако так и не сделали этого. Поэтому Патяева предполагает, что пропавшая Сулейманова уже может быть мертва.

Тем не менее, подруга чеченки все еще сохраняет надежду.

"История стала очень громкой, и если бы она была жива, то чиновники записали бы видео с ней и сказали, что все вокруг врут. Как будто это самое простое и логичное. Но надежды есть (...) Может, ее держат в подвале или на цепи в комнате". Елена Патяева

Патяева отмечает, что не может оказать прямого давления на расследующих исчезновении Сулеймановой силовиков, так как ее правовой статус не позволяет иметь доступа к документам по делу.

«Я не могу быть в статусе потерпевшей по этому делу, ведь Седа не моя родственница. Они не обязаны передо мной отчитываться», — заявила подруга Сулеймановой.

Подруга исчезнувшей чеченки неоднократно выходила на одиночные пикеты с плакатом о судьбе Сулеймановой. В конце января 2025 года Патяева стояла в пикете на мосту Кадырова в Санкт-Петербурге, после чего ее задержали полицейские. Помимо этого, она приезжала с пикетом в Грозный.