Синоптик Леус: В Подмосковье зафиксированы рекордные апрельские заморозки
Прошедшая ночь в Подмосковье отличилась рекордными заморозками. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Так, в Клину минимальная температура воздуха прошедшей ночью составила минус 5,9 градуса.
"Такой низкой температуры 28 апреля в этом подмосковном городе не было по крайней мере с начала XXI века", - написал синоптик.
В Можайске столбик термометра опустился до отметки минус 4,2 градуса, что на 0,7 градуса меньше, чем предыдущий рекорд этого дня, который был установлен еще в 1971 году.
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"По нашим прогнозам, это были последние заморозки в нынешнем апреле", - уточнил Леус.