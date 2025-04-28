В Подмосковье зафиксированы рекордные апрельские заморозки

Прошедшая ночь в Подмосковье отличилась рекордными заморозками. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

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Так, в Клину минимальная температура воздуха прошедшей ночью составила минус 5,9 градуса.

"Такой низкой температуры 28 апреля в этом подмосковном городе не было по крайней мере с начала XXI века", - написал синоптик.

В Можайске столбик термометра опустился до отметки минус 4,2 градуса, что на 0,7 градуса меньше, чем предыдущий рекорд этого дня, который был установлен еще в 1971 году.

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