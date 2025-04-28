Более тысячи якутян станцевали осуохай в честь Дня Республики

27 апреля на площади Республики города Якутска сотни горожан и гостей столицы станцевали круговой танец осуохай в честь образования ЯАССР, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

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В национальном хороводе приняли участие как местные жители, представители власти и общественности. Открытая минувшей осенью площадь Республики стала главным местом для проведения одного из самых значимых праздников региона.

Круги массового танца - осуохая - символизируют единство и стремление к развитию родной земли.

Как сообщает контент-партнер "РГ" ЯСИА, более 1000 якутян приняли участие в праздновании. Многие жители пришли на главную площадь с флагами России и Якутии и в национальной одежде.

Вместе с горожанами осуохай станцевали председатель правительства Якутии Кирилл Бычков, Герои России Николай Евдокимов, Игорь Юргин и другие известные якутяне.