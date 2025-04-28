Трутнев рассказал, как на Дальнем Востоке отпразднуют День Победы

Парады, высадки деревьев и конференции пройдут в разных городах Дальнего Востока в честь юбилейного Дня Победы. Об этом журналистам сообщил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

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"У нас нет какой-то кальки требований к каждому региону на тему того, как он должен подготовиться к юбилею Победы. В то же самое время, мы собираем информацию со всех территорий: общаемся, советуемся, какие решения принять правильно. Будут проводиться парады на тех территориях, в которых есть, скажем, наши подразделения. И в которых Министерством обороны принято решение их проводить. И список очень широкий. Это высадки деревьев в Саду памяти, это практические конференции, это молодежные мероприятия", - сказал Трутнев.

Как уточнили в пресс-службе полпреда, военные парады на Дальнем Востоке пройдут в Улан-Удэ, Чите, Белогорске, Уссурийске, Владивостоке, Хабаровске, Южно-Сахалинске; торжественные шествия - в Магадане, Якутске, Биробиджане, Анадыре, Петропавловск-Камчатском и Благовещенске. В этом году возобновлены традиционные шествия акции "Бессмертный полк" в Якутии, Забайкалье, Хабаровском крае, Приамурье, Магаданской, Сахалинской областях, ЕАО, на Чукотке и Камчатке, отметили в пресс-службе.

Трутнев добавил, что общая задача - вовлечь максимальное количество молодежи.