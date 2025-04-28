В Приморье студенты переведут письма с фронтов ВОВ на девять языков

В Приморье письма советских солдат времен Великой Отечественной войны переведут на девять языков, включая немецкий и китайский. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края.

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Перевод писем организуют в рамках конкурса «Письма с фронта», который проводит Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке. Лучшие переводы станут частью тематической выставки, которая откроется в вузе 14 мая.

Конкурс предполагает перевод писем на французский, немецкий, испанский, английский, корейский, китайский, японский, вьетнамский и тайский языки.

Победители и призеры конкурса смогут представить свои переводы на вечере чтения писем, который пройдет в вузе 6 мая.