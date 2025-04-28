В шести регионах РФ прогнозируется сложная погода

Ветер до 25 м/с усилится в Иркутской области, сильный ветер ожидается и на Байкале, его порывы составят 30-37 м/с. На Урале пройдут дожди, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сложная погода в Иркутской области прогнозируется, в понедельник ветер усилится до 25 м/с, возможна пыльная буря. На севере региона пройдет дождь, переходящий в мокрый снег и снег. В начале недели в прибрежной зоне озера Байкал ветер будет бушевать до 30 м/с, на самом озере - до 37 м/ с", - сказал он.

В Бурятии в ближайшие дни ветер составит 25-30 м/с, на севере пройдут сильные осадки.

"В Бурятии сейчас четвертый класс пожароопасности, ветер будет способствовать развитию пожаров. Сильный ветер прогнозируется и в Забайкалье", - пояснил метеоролог.

Помимо этого, в Свердловской области в ближайшие дни ожидаются холодная погода, снег, мокрый снег, дождь и гололедные явления. В Челябинской области пройдет дождь с мокрым снегом и усилением ветра до 23 м/с.