В России началась трехдневная рабочая неделя

В России началась первая в году трехдневная рабочая неделя. Трудовые будни продлятся с 28 по 30 апреля, после чего начнутся первомайские праздники.

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При этом 30-е апреля будет коротким - предпраздничным - рабочим днем. Выходные продлятся четыре дня - с 1 по 4 мая.

Вторая трехдневная рабочая неделя ждет россиян с 5 по 7 мая. Затем будут еще четыре выходных, приуроченных к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Всего же в мае этого года будет только 18 рабочих дней.

Также длинные выходные ждут жителей страны в июне - с 12 по 15 число - в честь празднования Дня России.