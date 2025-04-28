В России началась трехдневная рабочая неделя
В России началась первая в году трехдневная рабочая неделя. Трудовые будни продлятся с 28 по 30 апреля, после чего начнутся первомайские праздники.
При этом 30-е апреля будет коротким - предпраздничным - рабочим днем. Выходные продлятся четыре дня - с 1 по 4 мая.
Вторая трехдневная рабочая неделя ждет россиян с 5 по 7 мая. Затем будут еще четыре выходных, приуроченных к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Всего же в мае этого года будет только 18 рабочих дней.
Также длинные выходные ждут жителей страны в июне - с 12 по 15 число - в честь празднования Дня России.