Девятиклассница из Ростова хотела продать девственность за ₽500 тысяч

В Ростове-на-Дону родители 15-летней школьницы обратились в правоохранительные органы с заявлением о похищении дочери мошенниками. Однако позднее выяснилось, что девушка самостоятельно организовала продажу собственной невинности и отправилась к покупателю, но была остановлена в последний момент.

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18 апреля 2025 года мать 15-летней Юли (имя изменено) получила тревожное сообщение. Девушка сообщила, что находится на железнодорожной станции в Тихорецке, за 200 км от дома, и просила не волноваться. Женщина, заподозрив дочь в том, что она попала под влияние преступников, инициировала ее розыск.

Сотрудники полиции установили, что девушка едет в автобусе, связались с водителем и настояли на высадке пассажирки на ближайшей остановке. Школьницу доставили в отдел для беседы с участием законных представителей.

В ходе разбирательства открылись шокирующие детали. Оказалось, девятиклассница ещё в декабре 2024 года присоединилась к закрытому интернет-сообществу, где договорилась о «сделке» по продаже собственной девственности с жителем Пятигорска. Указав фиктивный возраст (17 лет вместо 15 – прим. ред.), она согласилась приехать за 500 тысяч рублей. Первая попытка сорвалась, когда клиент раскрыл обман.

Не остановившись, девушка нашла нового покупателя, предложившего 170 тысяч рублей без вопросов о возрасте. По пути в квартиру в Тихорецке девочку успели перехватить полицейские.