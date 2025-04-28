Издатель Игорь Захаров умер на 77-м году жизни

Издатель Игорь Захаров умер в возрасте 76 лет. Об этом в понедельник, 28 апреля, сообщило основанное им издательство «Захаров».

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— Он в последние годы мало участвовал в каждодневной жизни издательства. Скорее наблюдал и с присущими ему остроумием и язвительностью комментировал наши подъемы и спады. У каждого из нас, многолетних сотрудников издательства, есть, конечно, свои истории про общение с Захаровым. И мы еще будем эти истории вспоминать и рассказывать. Потом. Когда осознаем, что произошло в субботу, 26 апреля 2025 года. Издателя, основателя издательства «Захаров» Игоря Валентиновича Захарова не стало, — говорится в публикации.

Захаров основали издательство 1 марта 1988 года. В частности, в нем публиковались произведения таких писателей как Борис Акунин, Владимир Сорокин, Венедикт Ерофеев, Андрей Макаревич*.

*Внесены в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ.