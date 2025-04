Таксу Валери нашли спустя 1,5 года выживания на австралийском острове

Миниатюрная такса по кличке Валери провела полтора года в борьбе за существование на австралийском острове в Индийском океане, прежде чем была спасена.

Четвероногая беглянка пропала без вести в ноябре 2023 года на острове Кенгуру, где её владельцы — Джорджия Гарднер и Джош Фишлок из Нового Южного Уэльса — отдыхали в палаточном лагере у залива Стокс. Об этой истории рассказало The Guardian.

Хозяева незамедлительно организовали поиски. Несмотря на периодические свидетельства очевидцев, замечавших таксу, попытки волонтёров поймать её с помощью ловушек и приманок долгое время оставались тщетными. Лишь спустя 529 дней Валери угодила в одну из расставленных ловушек.

По данным источников, собака вполне здорова и находится в прекрасной физической форме. Теперь её ждёт долгожданное воссоединение с семьёй хозяев.

Отметим, что история исчезновения и спасения таксы привлекла внимание ведущих мировых СМИ, включая Reuters, The New York Post и The Washington Post, опубликовавших материалы о необыкновенной спасательной операции.