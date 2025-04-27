Загранпаспорт Жириновского продали на аукционе за 1,1 млн рублей

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Заграничный паспорт российского политика Владимира Жириновского продан на аукционе за 1,1 млн рублей, следует из данных торговой площадки.

Советский паспорт Жириновского продали за миллион рублей
© Северный аукционный дом
"Продано за 1 100 000 рублей", - говорится в сообщении.

Начальная цена лота составляла 100 тыс. рублей. Документ был выдан на пять лет 19 октября 1992 года.

Владимир Жириновский - советский и российский политический деятель, основатель и председатель Либерально-демократической партии России. Он умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Президент России Владимир Путин 6 ноября 2024 года подписал указ о праздновании на государственном уровне 80-летия Владимира Жириновского в 2026 году.

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