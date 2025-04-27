Модели Софии Никитчук грозит 2 года тюрьмы за уклонение от уплаты налогов

Победительница конкурса красоты «Мисс Россия 2015» София Никитчук может быть приговорена к тюремному сроку до двух лет за уклонение от уплаты таможенных платежей. Об этом сообщает Mash.

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В ноябре 2024 года в отношении Никитчук было возбуждено уголовное дело по статье 194 УК РФ. Она была задержана в аэропорту Внуково, когда проходила через «зеленый коридор» после прилета в Россию из Ниццы через Стамбул.

Сотрудники таможенной службы обнаружили у Никитчук незадекларированные ювелирные изделия на сумму 11,6 млн рублей. Среди них были часы Patek Philippe, два кольца и колье Cartier. Модель утверждает, что не знала о необходимости декларировать личные украшения.

Следствие утверждает, что таким образом Никитчук уклонилась от уплаты налогов в размере 3,1 миллиона рублей, в связи с чем было возбуждено уголовное дело, передает Telegram-канал.

Ранее хабаровская компания незаконно воспользовалась льготой при ввозе куриного мяса из-за границы, совершив хищение на 500 миллионов рублей. Следствие установило, что руководитель фирмы заключил контракт с иностранной компанией и организовал поставки мяса птицы. В 2024 году предприятие получало льготы на ввоз продукции, предназначенной для переработки или передачи другим производителям. Однако мясо фактически не подвергалось переработке, из-за чего применение льготы было незаконным.