Названы категории россиян, которых нельзя привлечь к работе в праздники

Работа в праздничные дни является особой ситуацией, и Трудовой кодекс России строго регулирует, кого можно привлекать к труду в такие дни, рассказали RT в пресс-службе «Авито Работы».

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«Привлечение к работе без согласия допускается только в чрезвычайных обстоятельствах, таких как предотвращение аварий, катастроф, устранение последствий стихийных бедствий, а также на непрерывно действующих производствах, где остановка процесса технически невозможна, или в сферах, связанных с обслуживанием населения», — напомнили эксперты.

По их словам, категории работников, которых нельзя привлекать даже с их согласия, включают беременных женщин (за исключением творческих работников и спортсменов) и несовершеннолетних.

«Однако с 1 сентября 2025 года вступают в силу изменения, разрешающие привлекать подростков 14—18 лет к работе в выходные дни в период летних каникул по направлению службы занятости или в составе студенческих отрядов. Для работников младше 15 лет потребуется согласие родителей, а для детей-сирот — разрешение органов опеки, при этом сохраняются все ограничения по продолжительности рабочего времени для несовершеннолетних», — пояснили в сервисе.

Как добавили в компании, к работникам, которых можно привлечь только с письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний, относятся инвалиды, женщины с детьми до трёх лет, а также родители (опекунов) детей-инвалидов.

Кроме того, в этот список входят лица, ухаживающие за больными членами семьи по медицинскому заключению, матери и отцы, воспитывающие детей до 14 лет без супруга, опекуны детей до 14 лет, родители ребёнка до 14 лет, если второй супруг работает вахтовым методом.

«Перед привлечением этих сотрудников работодатель обязан уведомить их о праве отказаться от работы в выходной или праздничный день и получить их письменное согласие. При этом важно помнить, что даже если работник дал согласие, он вправе в любой момент отказаться от выполнения такой работы. Нарушение установленных правил может повлечь за собой проверки и штрафы, поэтому крайне важно правильно оформлять все необходимые документы: уведомления, письменные согласия и приказы», — заключили специалисты.

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