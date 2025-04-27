Россиян предупредили об уголовной ответственности за сбор некоторых грибов

С приходом весны в лесах Московской области начался сезон грибов, но следует помнить о мерах предосторожности и законодательных ограничениях. Об этом в разговоре с RT Государственной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Парламентарий предупредил, что отправляясь в лес за грибами, стоит помнить о видах, собирать которые категорически запрещено. «В первую очередь следует избегать ядовитых грибов, таких как бледная поганка и мухоморы. Кроме того, важно знать, что с 12 октября 2023 года за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение и продажу краснокнижных растений и грибов введена уголовная ответственность», — указал депутат.

По словам Чаплина, уголовная ответственность грозит сборщикам таких грибов и растений, как рядовка мацутакэ, женьшень настоящий и родиола розовая.

Ранее Никита Чаплин рассказал, что некоторые растения, широко распространенные на дачных участках, могут представлять угрозу для домов и других построек. Он сообщил, что особую опасность представляет клен ясенелистный, мощная корневая система которого может разрушать даже бетонные основания.