Патриарх Кирилл объяснил, почему «нужно непременно» изучать марксизм

Газета.Ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в речи на церемонии вручения патриарху Сербскому Порфирию диплома почетного доктора Московской духовной академии призвал изучать марксистскую философию.

Патриарх Кирилл объяснил, почему «нужно непременно» изучать марксизм
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По мнению главы Русской православной церкви (РПЦ), священник не может не быть философом, потому что философ всегда думает «о важном, о главном». Он отметил, что старые проблемы могут обрести вторую жизнь, если церковь не сможет ответить и на них.

«Нужно непременно изучать философию, в том числе марксистскую. Конечно, не так, как это делалось в институтах марксизма-ленинизма, но нужно понимать, в чем неправда марксизма, что там неверно, что там против человека», — сказал патриарх.

В марте патриарх Кирилл заявил, что у настоящих воинов не бывает уныния, так как они мобилизуют физические и духовные силы. Он заявил, что у человека не будет такого состояния, если он руководствуется заповедями Господа, выполняет религиозные правила и ходит в храм с искренней молитвой.

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