Умерла Светлана Харлап, озвучившая Степашку, Каркушу и Хрюшу

Умерла актриса Светлана Харлап, известная по передаче «Спокойной ночи, малыши»
В возрасте 84 лет ушла из жизни актриса Светлана Харлап, участница детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши». Об этом сообщает Российский академический молодежный театр (РАМТ).
Актриса скончалась 26 апреля.
«Дорогая Светлана Евгеньевна! Спасибо Вам за 55 лет верности нашему театру. Светлая память!» — сказано в некрологе.
О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно.
Светлана Харлап была принята в труппу в 1964 году, сразу после окончания Драматической студии при Центральном Детском театре. В 1970 году окончила театроведческий факультет ГИТИСа.
Харлап служила в театре более 55 лет, создав целую галерею образов. Она участвовала в легендарном спектакле «Рамаяна», который шел на сцене ЦДТ более 20 лет, и до выхода на пенсию в 2022 году играла миссис Харпер в «Приключениях Тома Сойера».
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Телезрителям актриса известна по участию в передачах «Спокойной ночи, малыши» и «АБВГДейка».
Светлана Харлап также озвучивала кино- и мультфильмы, рекламные ролики и компьютерные игры.