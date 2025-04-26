Умерла Светлана Харлап, озвучившая Степашку, Каркушу и Хрюшу

В возрасте 84 лет ушла из жизни актриса Светлана Харлап, участница детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши». Об этом сообщает Российский академический молодежный театр (РАМТ).

© t.me/ramteatr

Актриса скончалась 26 апреля.

«Дорогая Светлана Евгеньевна! Спасибо Вам за 55 лет верности нашему театру. Светлая память!» — сказано в некрологе.

О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно.

Светлана Харлап была принята в труппу в 1964 году, сразу после окончания Драматической студии при Центральном Детском театре. В 1970 году окончила театроведческий факультет ГИТИСа.

Харлап служила в театре более 55 лет, создав целую галерею образов. Она участвовала в легендарном спектакле «Рамаяна», который шел на сцене ЦДТ более 20 лет, и до выхода на пенсию в 2022 году играла миссис Харпер в «Приключениях Тома Сойера».

Умерла актриса Галина Марченко, которая озвучивала Каркушу в «Спокойной ночи, малыши»

Телезрителям актриса известна по участию в передачах «Спокойной ночи, малыши» и «АБВГДейка».

Светлана Харлап также озвучивала кино- и мультфильмы, рекламные ролики и компьютерные игры.