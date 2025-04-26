В Петербурге отменили спектакли с Боярским

Санкт-Петербургский театр имени Ленсовета отменил два воскресных спектакля с народным артистом РСФСР Михаилом Боярским. Об этом говорится в официальном телеграм-канале учреждения культуры.

В сообщении театра сказано, что «к нашему общему огорчению» завтра не состоится спектакль «В этом милом старом доме».

«Состояние здоровья Михаила Сергеевича Боярского пока всё-таки не позволяет ему выходить на сцену», — заявили в театре Ленсовета.

Театр изменил график и решил показать в 13:00 и 18:00 воскресенья другой спектакль — «Без вины виноватые». Также завтра состоится замена на Малой сцене: вместо «Шуток Достоевского» пройдёт спектакль «Морфий». Начало в 19:00.

Михаил Боярский выписался из больницы

Билеты действительны либо подлежат возврату по месту их приобретения до 2 мая включительно.

На этой неделе Михаила Боярского выписали из больницы, куда он попал с переломом ребра и ушибом легкого.