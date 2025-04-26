Скульптора Зураба Церетели похоронили в Дидубийском пантеоне в Тбилиси. Об этом стало известно в субботу, 26 апреля.

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Отпевание скульптора состоялось утром. Вскоре после этого началась церемония его похорон. Церетели упокоился рядом со своей женой Инессой Андроникашвили. В пантеоне собрались несколько сотен человек, родные, близкие и друзья скульптора, чтобы проводить его в последний путь.

На церемонию прощания пришли премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе, а также другие представители правительства и парламента страны.

Траурную церемонию возглавил местоблюститель католикоса — патриарха всея Грузии владыка Шио, передает ТАСС.

Зураб Церетели скончался 22 апреля на 92-м году жизни в своей квартире в окружении близких и родственников. Причиной его смерти стала остановка сердца. «Вечерняя Москва» рассказала о жизненном пути скульптора, его самых известных работах и жизни вне творчества.

23 апреля в храме Христа Спасителя прошла церемония прощания с Зурабом Церетели. Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл отправили траурные венки на прощание со скульптором. Кроме того, на церемонию принесли подсолнухи, которые были его любимыми цветами. Вечером гроб с телом Церетели увезли из храма Христа Спасителя.