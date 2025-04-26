Куклачев объяснил, как кот Мишка предсказывает атаки ВСУ

Благодаря очень хорошему слуху кошки узнают о приближении дронов намного раньше людей. Так народный артист РСФСР Юрий Куклачев объяснил поведение кота по кличке Мишка, который живет в Белгородской области и предупреждает хозяев об опасности, пишет АиФ.

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В селе Березовка (Белгородская область) кот по кличке Мишка научился предупреждать местных жителей об атаках дронов ВСУ. Животное часами сидит на дереве, наблюдая за небом, и когда замечает дрон, сразу спускается и бежит в дом. Он громко фыркает, чтобы предупредить людей об опасности. Хозяева кота говорят, что Мишка стал для них «живой сигнализацией».

Дрессировщик Юрий Куклачев прокомментировал феномен Мишки, отметив, что кошки слышат намного лучше людей.

«Эти животные, можно сказать, являются естественным РЭБом (устройство радиоэлектронной борьбы), которое может предупредить людей об опасности, это очень хорошо», — сказал Юрий Куклачев.

Его сын, Дмитрий Куклачев, добавил, что не раз ездил на передовую к российским солдатам, и заметил, что во многих отрядах есть свои коты-талисманы.

«Эти животные предупреждают наших ребят об опасности, защищают провизию от грызунов и помогают нашим ребятам сбалансировать свою нервную систему намного больше, чем психологи», — сказал он.

В прошлом году руководитель военно-патриотического клуба из Татарстана начал отправлять бойцам ВС РФ в зону СВО кошек. Они борются с мышами в блиндажах, согревают душу и создают домашнюю атмосферу.