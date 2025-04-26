В России может появиться новый вариант ЕГЭ

Рособрнадзор может проработать проект о новом, интегрированном Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по физике и информатике. Однако в 2025-м и 2026 году он точно не появится, поскольку на подготовку нужно время, сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев в беседе с ТАСС.

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«Мы будем ждать предложения от Минцифры, обязательно его рассмотрим и совместно будем прорабатывать»‎, — сказал глава ведомства.

До этого глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что в России могут ввести новый совмещенный госэкзамен по физике и информатике. Пока при поступлении в вуз на IT-специальности абитуриенты могут выборочно сдавать экзамен по физике или по информатике. При этом в Минцифры уверены, что это неправильно.

Основной период проведения ЕГЭ в 2025 году — с 23 мая по 23 июня

В ведомстве считают, что интегрированный экзамен позволит улучшить подготовку будущих IT-специалистов. Помимо этого, IT-компании хотят обязать наладить сотрудничество со школами, вузами и колледжами, чтобы будущие айтишники могли получать практический опыт во время учебы.

Замглавы Минобрнауки Константин Могилевский до этого говорил, что переход на новую систему высшего образования в России не коснется ЕГЭ. По его словам, переход на обновленную систему также не затронет квоты в университетах. Могилевский отметил, что ведомство будет совершенствовать систему отбора на квоты, которые выделяются для иностранных граждан.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать детям фейковые ответы на ЕГЭ и ОГЭ.