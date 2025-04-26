Стало известно, какое наследство оставил Зураб Церетели

Известный скульптор Зураб Церетели оставил потомкам наследство, общая стоимость которого составляет порядка $2 млрд, пишет Telegram-канал SHOT.

Среди наследников скульптора-монументалиста — родная дочь Елена, гражданская жена Татьяна Кочемасова, две приёмные дочки, три внука, четыре правнука.

По данным канала, все рабочие площадки Церетели находятся в элитных районах столицы: галерея искусств на Пречистенке, музей-мастерская на Большой Грузинской, дом-музей Церетели в подмосковном Переделкино.

Церетели также оставил наследникам роскошную квартиру в кирпичной многоэтажке на Большой Якиманке недалеко от парка искусств «Музеон» и памятника Петру I. Жилье представляет собой две квартиры площадью 148 и 82,5 квадрата, объединённые в одно пространство.

В автопарке Церетели находились несколько Mercedes не ниже S-класса, Lexus LX570, два Rolls Royce: Wraith и Phantom, уточнили журналисты.

После себя мастер оставил свыше 5000 произведений живописи, скульптуры, монументально-декоративного искусства, графики.

Ранее сообщалось, что певец Бедрос Киркоров оставил в наследство сыну, шоумену Филиппу Киркорову, скромную квартиру «где-то в провинции».