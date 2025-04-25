В Минобрнауки сообщили об отсутствии предвзятости к киргизским студентам

Заместитель главы Минобрнауки Константин Могилевский заявил о непредвзятости к обучающимся в России киргизским студентам.

«Ко всем студентам — и нашим, и иностранным мы относимся непредвзято. Развиваем отечественную систему образования и знаем, что она привлекательна для граждан очень многих стран», — отметил он в беседе с РИА Новости.

Могилевский заметил, что студенты могут отучиться в России, вернуться к себе на родину и добиться успеха в жизни.

Как уточнили в Минобрнауки, на сегодняшний день в российских вузах учатся более 395 тыс. иностранных студентов.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина во время круглого стола «Россия — новый ковчег» заявила, что всё больше иностранцев хотят переехать в Россию.