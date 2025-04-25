В несколько регионов России придут морозы

С период 26 по 28 апреля в нескольких регионах в центральной части России, в том числе в Москве и Подмосковье, температура понизится до минус 5 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет «Интерфакс».

По его словам, похолодание в ближайшие три дня будет происходить по ночам. Столбики термометров покажут до минус 5 градусов в Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, а также в Москве.

Вильфанд добавил, что заморозки придут в Приволжский федеральный округ. 27 апреля до минус 3 упадет температура в Пензенской области, а 28 числа — в Ульяновской.

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