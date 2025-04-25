Между алгоритмами и креативом: как цифровая эпоха предопределяет роль создателей контента

Топ-менеджер Rambler&Co Анна Иванова приняла участие в круглом столе вместе с начальником управления Администрации Президента РФ по общественным проектам Сергеем Новиковым, замдиректора Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономразвития России Еленой Дегтевой, генеральным продюсером телекомпании «Среда» Иваном Самохваловым и другими известными представителями креативных индустрий страны

25 апреля 2025 года в кластере «Ломоносов» состоялась дискуссия «Креативный продюсер 2.0 – архитектор будущего, создающий ценностно ориентированную экономику России» в рамках Федерального конкурса креативных продюсеров.

Участники диалога обсудили ключевые аспекты трансформации профессии в условиях цифровой эпохи. Директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер» Анна Иванова рассказала, почему использование ИИ при производстве контента в медиа уже неизбежно и как с помощью технологий улучшается пользовательский опыт.

Анна Иванова, директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер»:

«За последние пять лет медиаиндустрия развивалась таким образом, что большая часть внимания стала уделяться форме подачи контента. Ключевой вызов для профессионалов — сохранить баланс между автоматизацией процессов и уникальностью авторского подхода. Мы за год переупаковали портал “Рамблер” и сформулировали миссию таким образом: давать человеку только полезную информацию, чтобы у него оставалось время для жизни. Мы внедрили искусственный интеллект и увидели, что, наоборот, наши пользователи стали проводить больше времени на портале, потому что находят полезную для себя информацию. Если работать для людей, придерживаться высокой миссии, находить в себе любовь и безграничную энергию, то всё обязательно получится».

В круглом столе приняли участие: начальник управления Администрации Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, галерист, филантроп и владелица ASKERI GALLERY Полина Аскери, генеральный директор Президентского Фонда Культурных Инициатив (ПФКИ) Роман Карманов, автор еженедельника «Аргументы и Факты» Наталья Косякова, генеральный продюсер PREMIER и RUTUBE Давид Кочаров, основатель коммуникационного холдинга InterMedia Евгений Сафронов, гранд-мастер Гильдии продюсеров Никита Иванов (Никита Лол), генеральный продюсер телекомпании «Среда» Иван Самохвалов, заместитель директора Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономразвития России Елена Дегтева, вице-президент Русской ассоциации участников fashion-индустрии (РАФИ) Виктория Криворучко и другие представители креативных индустрий.