Детям мигрантов понадобится справка об отсутствии инфекций для зачисления в детсад

При зачислении в детский сад детям мигрантов потребуется справка об отсутствии инфекций. Соответствующий законопроект подготовило Минпросвещения РФ.

Отмечается, что данная мера позволит обеспечить соблюдение эпидемиологически безопасных условий для всех воспитанников во время их пребывания в детсадах.

«Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, предъявляют документ, подтверждающий отсутствие у ребенка инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утвержденным правительством РФ», — говорится в тексте.

Также мигранты должны представить копии документов, подтверждающих законность нахождения их ребенка на территории России, СНИЛС ребенка, копии документов, подтверждающих осуществление родителем трудовой деятельности (при наличии). Все документы должны быть на русском языке или вместе с заверенным переводом ‎на русский. Если мигранты предоставят неполный комплект документов, то их заявления будут возвращены без рассмотрения.