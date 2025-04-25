Артемий Лебедев назвал «главную российскую шизофрению»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал шизофренией спор об изображении православных крестов на различных графических продуктах. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев, комментируя новость о том, что на логотип Министерства спорта РФ вернули православные кресты, заявил, что споры о том, нужно ли изображать символы христианства в графике, возникают из-за того, что Россия — многонациональная страна.

«Вообще это наша главная шизофрения российская современная. Потому что с одной стороны у нас есть вроде как не только христианство, а есть другие религии, и надо о них сильно думать и переживать: а вдруг мы заденем их чувства? А с другой стороны, если ты крест убираешь где-то, тебе говорят: "А *** [почему] ты крест убрал?"» — порассуждал блогер.

Лебедев также раскритиковал тех, кто стесняется христианского атрибута. По мнению дизайнера, создателям различной российской графики следует без сомнений помещать на нее изображения крестов, так как православие — часть российской культуры.

«А кому не нравится — пусть *** пойдет», — заключил он.

15 апреля стало известно, что Министерство спорта России вернуло православные кресты, замененные ранее на ромбы, на логотип ведомства. Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что не знает, когда и кто заменил кресты на геометрические фигуры.

Артемий Лебедев дал совет для защиты от мошенников

Спор о необходимости крестов на изображениях возникал в России и ранее. В частности, в октябре 2023 году Центральный банк России приостановил выпуск банкноты номиналом одна тысяча рублей из-за ее неоднозначного дизайна — на купюре был изображен православный храм без креста и башня с полумесяцем. Графику новой банкноты раскритиковали в РПЦ, заявив, что дизайн следовало выбирать тщательнее.