Пропавший ученый Бухарицин рассказал, как выжил на необитаемом острове

76-летний руководитель астраханского отделения Русского географического общества (РГО) Петр Бухарицин, поделился подробностями своего исчезновения на острове Укатный в Каспийском море. О своем выживании он рассказал порталу «Арбуз».

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По его словам, во время экспедиции он отошел далеко от места высадки и при попытке вернуться заметил вдалеке пожар, который быстро распространялся.

— Огонь стал быстро разгораться и направляться в мою сторону и вскоре превратился в сущий ад. Мне пришлось изменить направление, чтобы не быть зажаренным. Двинулся перпендикулярно от огня, на восток, к морю. Но к ночи задула моряна, начался штормовой нагон, — вспоминал ученый.

Он уточнил, что ему пришлось простоять всю ночь в воде.

— На вторые сутки я с раннего утра добрался до «метелок» на тростнике, обсосал их штук сто, как мороженое, в общей сложности это составило пару глотков воды. Питался побегами молодого рогоза. Думал: сольцы бы к ним, — сказал Бухарицин.

Географ подчеркнул, что самое важное — не поддаваться панике. Хотя сам он, как заявил, винил себя за то, что подвел своих и кто-то его сейчас ищет, передает издание.

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