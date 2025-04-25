Минюст внес в реестр иноагентов певца Васю Обломова* и журналиста Никиту Смагина*

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов певца Васю Обломова*, а также журналиста и востоковеда Никиту Смагина*. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как сообщили в ведомстве, Обломов* попал в список из-за «распространения недостоверной информации» о решениях властей России, а также из-за «выступления против СВО». В свою очередь, Смагин* попал в реестр из-за участия «в создании и распространении» материалов иностранных агентов», и «взаимодействия с иностранными организациями».

Помимо них, в список также попали экологический активист В.В. Сливяк*, журналист К.А. Сусолкин* и блогер Д.А. Чернышев*.

Ранее общественники попросили снять статус иноагента с Моргенштерна*.

*Внесены Минюстом России в реестр иноагентов.