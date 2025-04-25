Тысячи волонтеров помогли провести «Диктант Победы» в России и за рубежом

Газета.Ruиещё 1

Молодежь становится движущей силой акции «Диктанта Победы», заявила заместитель председателя комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, председатель центрального штаба всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко.

Тысячи волонтеров помогли провести «Диктант Победы» в России и за рубежом
© ВОД «Волонтеры Победы»

Парламентарий отметила, с каждым годом все больше детей и представителей молодежи принимают участие в акции и проверяют свои знания.

Кроме того, молодое поколение участвует и в организации акции.

«Более 30 тыс. участников движения «Волонтеры Победы» помогают в проведении акции как в России, так и в других странах. И это не просто помощь и проверка знаний — это живая связь поколений», — сказала Ольга Занко.

Акция «Диктант Победы» прошла в регионах России и за рубежом в седьмой уже в седьмой раз. Ее организатором выступил оргкомитет партии «Единая Россия» «Наша Победа».

Активисты движения «Волонтеры Победы» взяли на себя функции по сопровождению гостей, контролю за соблюдением правил написания диктанта и подготовке печатных материалов.

Центральной площадкой проведения «Диктанта Победы» стал Музей Победы на Поклонной горе.

На церемонии старта «Диктанта Победы» с приветственным словом к участникам акции обратился заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Международная команда «Волонтеров Победы» также присоединилась к историческому тестированию, которое прошло на базе Генерального Консульства РФ в Сиднее.

В «Единой России» напомнили, что 30 апреля состоится историческая онлайн-игра «Наша Победа». Принять участие в ней сможет любой желающий. Во время игры можно будет узнать множество интересных и малоизвестных фактов о событиях Великой Отечественной войны, героях и их подвигах.

Общество
Ольга Занко
Дмитрий Медведев
Единая Россия
Госдума
Совет безопасности РФ