Тысячи волонтеров помогли провести «Диктант Победы» в России и за рубежом

Молодежь становится движущей силой акции «Диктанта Победы», заявила заместитель председателя комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, председатель центрального штаба всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко.

© ВОД «Волонтеры Победы»

Парламентарий отметила, с каждым годом все больше детей и представителей молодежи принимают участие в акции и проверяют свои знания.

Кроме того, молодое поколение участвует и в организации акции.

«Более 30 тыс. участников движения «Волонтеры Победы» помогают в проведении акции как в России, так и в других странах. И это не просто помощь и проверка знаний — это живая связь поколений», — сказала Ольга Занко.

Акция «Диктант Победы» прошла в регионах России и за рубежом в седьмой уже в седьмой раз. Ее организатором выступил оргкомитет партии «Единая Россия» «Наша Победа».

Активисты движения «Волонтеры Победы» взяли на себя функции по сопровождению гостей, контролю за соблюдением правил написания диктанта и подготовке печатных материалов.

Центральной площадкой проведения «Диктанта Победы» стал Музей Победы на Поклонной горе.

На церемонии старта «Диктанта Победы» с приветственным словом к участникам акции обратился заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Международная команда «Волонтеров Победы» также присоединилась к историческому тестированию, которое прошло на базе Генерального Консульства РФ в Сиднее.

В «Единой России» напомнили, что 30 апреля состоится историческая онлайн-игра «Наша Победа». Принять участие в ней сможет любой желающий. Во время игры можно будет узнать множество интересных и малоизвестных фактов о событиях Великой Отечественной войны, героях и их подвигах.