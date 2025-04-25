Самые известные скандальные выступления Владимира Жириновского

Сегодня, 25 апреля, основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому исполнилось бы 79 лет, он долгое время считался главным скандалистом российской политики. Резкие высказывания Жириновского и скандалы с его участием вспоминает «СтарХит».

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года от коронавируса. Почти два месяца врачи боролись за его жизнь. После его смерти в центре внимания оказались прогнозы политика, сделанные им при жизни. В частности, он назвал дату начала спецоперации, предрек активную стадию войны в Израиле и покушение на президента США Дональда Трампа.

Жириновский учился в Институте восточных языков при МГУ, затем закончил юрфак, возглавлял юротдел при крупном издательстве, был доктором философских наук и заслуженным юристом России.

Точкой отсчета своей политической карьеры он сам считал 1967-й, когда не побоялся направить письмо Брежневу о необходимости реформ в области образования и городского управления. В 1988-м Жириновский вступил в «Демократический союз», но пробыл там недолго. Через год вместе с Владимиром Богачевым он создал Либерально-демократическую партию Советского Союза, которая в начале 90-х была переименована в ЛДПР.

Первым громким публичным скандалом Жириновского принято считать конфликт с Борисом Немцовым, в лицо которому он в прямом эфире передачи «Один на один» плеснул апельсиновым соком.

Затем Жириновский вновь оказался в центре внимания СМИ, оттаскав за волосы Евгению Тишковскую. Драку в парламенте показали в эфире, но понять, кто же первым начал потасовку, не представлялось возможным. Впоследствии политик рассказывал, что его ударили между ног.

В 2003 году лидер ЛДПР подверг публичной критике президента США Джорджа Буша за намерение напасть на Ирак, назвав его ковбоем, которому пора убраться на ранчо в Техас. А в 2012-м Жириновский напомнил Алле Пугачевой, поддерживавшей Михаила Прохорова в грядущих выборах, как часто она «меняла мужей».

В 2018 году политик заставил сначала облить его водой Ксению Собчак, а через месяц в ходе дебатов с ним журналистка и вовсе расплакалась. Телеведущий Владимир Соловьев закончил тогда дебаты, назвав безобразием «коллективную травлю одного кандидата и доведение женщины до слез».

Много шума наделало и выступление Жириновского и на дебатах кандидатов в депутаты в сентябре 2021-го. Во время пылкой речи с лидера ЛДПР едва не упали брюки, однако Жириновский подхватил их и продолжил говорить, как ни в чем не бывало. Соратники по партии отметили, что подобная мелочь неспособна дискредитировать опытного политика.

Год без Жириновского: какие пророчества сбылись и что еще нас ждет

Женился Жириновский лишь один раз. На вирусологе Галине Лебедевой, которая родила ему сына Игоря. А вот внебрачных детей у политика двое.

В период расставания с женой Владимир Вольфович крутил романы, а в дальнейшем не стеснялся говорить об их последствиях. Так, во время командировки на Кубу Жириновский познакомился с Жанной Газдаровой, которая в 1986-м родила от него сына Олега. А в 2019-м в беседе с журналистами Владимир Жириновский случайно обмолвился, что за три года до рождения внебрачного сына у него появилась дочка Настя.

Однако, несмотря на многочисленные скандалы, сам депутат Госдумы уверял, что в жизни он спокойный и тихий.

«За 20 лет, если я работал, допустим, 10 тысяч часов, то на эти интриги ушел всего один час по совокупности — там две минуты, там две минуты. Но 9999 часов-то — тихая спокойная работа. Но она очень напряженная, постоянно в состоянии стресса. Это бой. Но он словесный. Но, бывает, слово убивает человека больше», - отмечал он.

Напомним, что когда политик оказался в больнице с коронавирусом, его старший сын Игорь Лебедев написал в соцсетях: «Только живи». Но на похороны отца он не пришел. При этом появилась информация, что Лебедев прислал на могилу Жириновского венок с надписью на траурной ленте - «Давай помиримся».