Дочь Жириновского рассказала о «светлых прогнозах» политика

Дочь экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко рассказала о светлых прогнозах, которые сделал политик при жизни. Подробности она раскрыла в интервью с изданием «Комсомольская правда».

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— Он верил, что у России есть основания для того, чтобы снова взлететь, подняться. Он писал о России, что это корабль, на него со всех сторон направлены орудия, все пытаются посадить его на мель, взять на абордаж, но он неуклонно плывет вперед, — вспоминает она.

По словам Боцан-Харченко, Жириновский верил, что после передела мира в 2050 году, будут существовать пять политических центров — Москва, Вашингтон, Пекин, Брюссель и Дели. Только благодаря подобному мировому устройству, как считал политик, получится избежать крупных военных конфликтов.

— США будут влиять на Южную Америку, Европа — на Африку, Россия на Среднюю Азию, Турцию, Иран, Афганистан, а Индия и Китай – на всю Юго-Восточную Азию, — цитирует слова дочери политика газета.

Также ранее стало известно, что в начале 2000-х основатель партии ЛДПР оставил «тайное пророчество» о российско-американских отношениях.