Возвращение Крыма и кровь на Ближнем Востоке: прогнозы Жириновского, которые сбылись

Владимир Жириновский ушел из жизни в 2022 году, но политика то и дело вспоминают в сети. Его высказывания из прошлого всплывают после каждого крупного события в мире — и оказывается, что экс-лидер ЛДПР уже предсказывал происходящее. 25 апреля Жириновскому могло бы исполниться 79 лет. В честь дня рождения политика URA.RU вспоминает о прогнозах от Владимира Вольфовича, которые продолжают сбываться.

Прогнозы Жириновского насчет Украины

Первые заявления от Жириновского о том, что на Украине произойдет «оранжевая революция», прозвучали за 14 лет до начала Майдана, в далеком 1999 году. После того, как начались бомбардировки Косово, политик выступил с обращением, в котором предупредил, что после Югославии США примется за Украину.

«Там уже готовится этот косовский вариант. Поэтому НАТО выгоднее начать провокацию против Украины уже в следующем году», — заявил Владимир Жириновский.

После этого политик неоднократно упоминал то, что Украину ждут серьезные потрясения, и указывал на необходимость сотрудничества и дружественных отношений с Россией. Впервые о том, что некоторые территории Украины могут перейти под контроль России, Владимир Жириновский заговорил в 2008 году. Выступая на украинском телевидении, политик заявил, что русскоязычное население страны имеет право жить под триколором.

«Русскоязычное население Украины имеет полное право жить под российским стягом. И если они выразят такое желание, Российская Федерация обеспечит им эту возможность. Никакие силы — ни американские, ни натовские — не смогут нам помешать», — заявил Жириновский.

Тогда же лидер ЛДПР добавил, что российский флот навсегда останется в Севастополе. Через шесть лет после озвученных слов Крым вошел в состав России. Тогда, в 2014 году, Жириновский выступал на митинге и заявил: «Наша обязанность — как депутатов и членов правительства — сделать все возможное, чтобы российский стяг развевался над территорией Донбасса», предсказав начало спецоперации.

Точный прогноз о начале СВО прозвучал от политика в декабре 2021 года. Владимир Жириновский в эфире заявил, что если Украина продолжит демонстрировать военную мощь, то России придется запустить «альтернативный сценарий».

«А какой — вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 2022 год был годом мирным, но я люблю правду. Это будет год не мирный — это будет год, когда Россия вновь станет великой страной», — заявил Жириновский с трибуны.

Через несколько месяцев, 22 февраля 2022 года, Владимир Путин подписал ратификацию договоров о дружбе между РФ и ЛДНР, а Совет Федерации дал согласие на использование военных сил России за рубежом. Спустя несколько дней, 24 февраля, началась спецоперация.

Жириновский о частичной мобилизации в России

Разговаривая о приближающемся конфликте в Европе, Жириновский еще в 2015 году предупреждал зрителей телеканалов о том, что нужно готовиться к мобилизации. Вступив в спор с ведущим Петром Толстым, политик заявил:

«Почему начнется военный конфликт, я объясняю, как юрист. Поводом будет, основанием, что огромные капиталы, триллионы долларов некуда вложить. Деньги требуют войны. Сначала поставки оружия туда, введут войска... Все, готовьтесь к мобилизации. Частичной!» — заявил политик в ходе спора.

Тогда ведущий передачи воспринял слова Жириновского с иронией и лишь отшутился и иронично заявил о том, что уже готов. Однако 21 сентября 2022 года в России действительно началась мобилизация. Частичная, как и предсказывал Владимир Вольфович.

Жириновский о конфликте на Ближнем Востоке

Еще один конфликт, который предсказал Владимир Жириновский, — кровавые события на Ближнем Востоке. В 2019 году в передаче с Владимиром Соловьевым на «России 1» политик заявил:

«Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке. Там развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина. Дело идет о Третьей мировой войне», — заявил Владимир Жириновский.

«И Иран — это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события».

Вновь политику удалось спрогнозировать конфликт. 7 октября 2023 года, в ответ на нападение ХАМАСа, Израиль начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа. А после того, как ракета Израиля уничтожила посольство Ирана в Сирии, многие вспомнили слова Жириновского, которые он говорил перед студентами МГИМО.

«Америке надо ослабить Китай. В случае удара по Ирану цены на нефть взлетают до 200 долларов за баррель. Китайская экономика не выдержит, и Евросоюз не выдержит. Кто ускоряет всю процедуру? Израиль, который боится Ирана», — говорил Жириновский в 2012 году.

Жириновский о Трампе и конфликте США и Евросоюза

Десять лет назад, когда в отношениях США и Евросоюзом еще не появились первые трещины, Владимир Жириновский спрогнозировал возможный конфликт в случае, если Трамп изберется на второй срок. В прямом эфире на «России 1» политик заявил:

«Трамп, чтоб заработать больше для Америки, вынужденно будет ссориться с ЕС. А ЕС понимает, что Америка уходит, не хочет больше быть крышей и закрывать-прикрывать, тоже не знает, что ему делать», — заявил политик в передаче Соловьева.

В итоге предсказания политика сбылись. После возвращения Трампа в Овальный кабинет все чаще стали появляться заголовки о том, что Америка начинает торговую войну против Евросоюза. А заявления президента США о присоединении Гренландии и о конфликте России и Украины регулярно осуждают политики из стран Европы.

Говоря о предсказаниях Жириновского насчет Трампа, нельзя не вспомнить его слова о возможном покушении.

«Если Дональд Трамп начнет проводить неугодную политику — его постигнет судьба Кеннеди», — заявил политик.

Этот прогноз сбылся в июле 2024 года, когда в Трампа стреляли на предвыборном митинге. Тогда пуля лишь задела ухо нынешнего президента США, и он выжил — тем не менее, прогноз о покушении сбылся.

Спустя два месяца произошло второе покушение на Дональда Трампа. 16 сентября политик отдыхал на гольф-клубе в штате Флорида, когда раздались выстрелы. Как оказалось, стреляла служба охраны Трампа: сотрудник заметил ствол винтовки, торчащий из кустов. В итоге преступника задержали, а политик не пострадал.

Владимир Жириновский о Пакистане и Индии

Ночью 25 апреля 2025 года начались военные действия между Индией и Пакистаном. Тут же люди вспомнили о том, как Владимир Жириновский обсуждал этот конфликт в 2004 году.

«Между Индией и Пакистаном произойдет ядерный конфликт. Погибнут 200 миллионов человек, не меньше. А беженцев будет до миллиарда», — утверждал политик.

Несмотря на то, что до применения ядерного оружия дело пока не дошло, многие вновь стали говорить о том, что Владимир Жириновский предсказал очередной военный конфликт. Но есть и хорошие новости — если верить этому прогнозу, то война между Индией и Пакистаном станет финальной точкой в череде конфликтов.

«Войны на Ближнем Востоке и между Индией и Пакистаном, а также страшная экология, заставит нас наконец-то договориться. Все соберемся и поймем, что дальше заниматься противостоянием и борьбой нам нельзя», — считал Владимир Жириновский.

Прогноз Жириновского на 2025 год

Остались еще некоторые прогнозы от Жириновского, которые не сбылись. Так, по словам политика, в 2025 году ситуация в Европе стабилизируется, и в России вновь наступит мир. Более того, в этом году политик предрек объединение всего Русского мира.