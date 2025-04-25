В Думе заявили, что проблема домашнего насилия не имеет законодательного решения

Замглавы комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила, что проблема домашнего насилия, происходящего «за закрытыми дверями», пока не имеет законодательного решения. Об этом депутат рассказала радиостанции «Говорит Москва».

Как отметила Буцкая, если говорить о разделении семьи и государства, государство занимается вопросами, возникающими «до входа в квартиру». В случаях, где речь идет о частной семейной жизни, у государства мало рычагов воздействия.

«Там есть очень серьёзные проблемы, например, домашнее насилие, которое тоже за закрытыми дверями, поэтому оно до сих пор, к сожалению, не имеет законодательного решения. Именно поэтому мы занялись кризисными центрами», - подчеркнула Буцкая.

В конце 2024 года Буцкая сообщила, что комитет Госдумы по защите семьи разрабатывает для регионов методические рекомендации по работе кризисных центров для женщин, оказавшихся в трудной ситуации. В Думе планируют разработать законопроект, который урегулирует деятельность таких центров.

Как писали «Известия», пока таких центров не хватает, а их востребованность довольна высока. По данным газеты, только в один московский кризисный центр за год обратились более 4,5 тысячи женщин.

В Министерстве труда «Ведомостям» сообщали, что всего в России действует 134 кризисных центра на 2423 койко-места. Буцкая отмечала, что государственных среди этих центров лишь 16.