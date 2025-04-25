Россиянка обвинила учительницу с Украины в издевательствах над дочерью

Учительница с Украины заставила четвероклассницу в Братске Иркутской области встать на колени в школе №5 перед другими детьми. О произошедшем в классе рассказала мать девочки, россиянка обвинила педагога в издевательствах на родительском собрании, передает Telegram-канал «Братчане».

© Lenta.ru

Женщина отметила, что во время урока одноклассники ее дочери баловались и нарисовали портрет девочки, добавив к нему надпись с бранью. Листок с изображением мальчики бросили в девочку, та в ответ разорвала послание. По словам россиянки, учительница заметила ситуацию, довела младшеклассницу до истерики и заставила встать ее сначала в угол, а затем на колени перед другими учащимися ради извинений.

По данным издания, педагога временно отстранили от работы. Глава комитета образования администрации Братска Оксана Ефимова подчеркнула, что в курсе произошедшего. По ее мнению, учительница повела себя некорректно по отношению к несовершеннолетней.

Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что в Липецке классный руководитель избила первоклассницу.